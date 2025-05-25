⛵️ Одиннадцатая парусная регата «Русская весна» стартовала в Казачьей бухте Севастополя Участникам нужно преодолеть дистанцию и прийти к финишу первыми.
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⛵️ Одиннадцатая парусная регата «Русская весна» стартовала в Казачьей бухте Севастополя Участникам нужно преодолеть дистанцию и прийти к финишу первыми.