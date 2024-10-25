Свиная грудинка на косточке вкуснее шашлыка: получается всегда сочная и с хрустящей корочкой

Грудинка — один из самых недорогих мясных отрубов, но и ее можно приготовить невероятно вкусной. Обильная жировая прослойка не будет проблемой, если запечь грудинку под чесноком, а сначала дать ей немного промариноваться.
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