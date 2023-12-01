Муниципалитеты ЯНАО готовятся к принятию бюджета на 2024 год

В 2024 году рост финансирования муниципалитетов ЯНАО ожидается по всем направлениям: дорожное хозяйство, образование, здравоохранение, социальную защиту населения, развитие строительного комплекса и жилищной сферы и пр.
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