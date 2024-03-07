Режиссер Dragon's Dogma 2 наконец-то подтвердил, что сцены приготовления пищи – реа...

Режиссер Dragon's Dogma 2 наконец-то подтвердил, что сцены приготовления пищи – реальныеТеперь, когда Dragon’s Dogma 2 уже не за горами, мы начинаем получать гораздо более полное представление о том, что будет включать в себя игра.
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