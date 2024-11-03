В кабмине не намерены вводить предельные цены на социально значимые продукты

Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба России не планируют вводить предельные цены на социально значимые продукты питания, а будут вести работу с торговыми сетями для расширения перечня товаров без наценки, пишет Интерфакс со ссылкой на протокол совещения правительства.
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