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Newsweek: В ВСУ пожаловались на поставляемые Западом беспилотники

Newsweek: В ВСУ пожаловались на поставляемые Западом беспилотники

Украинские бойцы раскритиковали западное вооружение. Об этом пишет Newsweek. По словам старшого офицера украинского батальона беспилотников «Ахиллес» Рустама Нургудина, лучшие образцы оружия не работают вообще.

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