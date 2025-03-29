Селена Гомес призналась, что в прошлых отношениях она была чересчур эмоциональной

Селена Гомес вспомнила о том, что ей пришлось пережить с бывшими возлюбленными. В совместном интервью со своим женихом Бенни Бланко для подкаста On Purpose with Jay Shetty, опубликованном 24 марта, звезда поговорила о прошлых отношениях.