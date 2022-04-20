Daily Moscow

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Страны ЕС вынуждены будут компенсировать вред от антироссийских санкций

Вячеслав Володин заявил, что странам Европы придется компенсировать вред от антироссийских санкций. В своем Телеграм-канале председатель Государственной думы Вячеслав Володин отметил, что антироссийские санкции, введенные Западом, незаконны.

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