Страны ЕС вынуждены будут компенсировать вред от антироссийских санкций

Вячеслав Володин заявил, что странам Европы придется компенсировать вред от антироссийских санкций. В своем Телеграм-канале председатель Государственной думы Вячеслав Володин отметил, что антироссийские санкции, введенные Западом, незаконны.
Вячеслав Володин заявил, что странам Европы придется компенсировать вред от антироссийских санкций. В своем Телеграм-канале председатель Государственной думы Вячеслав Володин отметил, что антироссийские санкции, введенные Западом, незаконны.
Свежие комментарии