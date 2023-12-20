Комментатор Губерниев похвалил фигуристку Трусову за выпуск песни

Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев назвал прекрасным тот факт, что фигуристка Александра Трусова вместе со своими лучшими подругами — фигуристками Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной - выпустила песню "Я не кукла".
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