Крупнейшее с 2011 года землетрясение произошло в Японии, десятки пострадавших

В результате крупнейшего с 2011 года землетрясения в Японии пострадали 32 человека. Трое из них получили серьезные травмы, сообщает Japan Times со ссылкой на агентство по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями.
Популярные статьи
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
Свежие комментарии