Мировое обозрение

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Крупнейшее с 2011 года землетрясение произошло в Японии, десятки пострадавших

Крупнейшее с 2011 года землетрясение произошло в Японии, десятки пострадавших

В результате крупнейшего с 2011 года землетрясения в Японии пострадали 32 человека. Трое из них получили серьезные травмы, сообщает Japan Times со ссылкой на агентство по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями.

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