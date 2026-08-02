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Спорт Уик-Энд

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Пока «Краснодара» хватает лишь на тайм – «быки» едва не упустили домашнюю победу. «Факел» зажег, пальнув в концовке дважды за три минуты и не забив пенальти

Пока «Краснодара» хватает лишь на тайм – «быки» едва не упустили домашнюю победу. «Факел» зажег, пальнув в концовке дважды за три минуты и не забив пенальти

В домашнем матче 2-го тура чемпионата России-2026/27 «Краснодар» одолел «Факел» - 3:2. За команду Мурада Мусаева оформил дубль Никита Кривцова, голкипер «быков» Станислав Агкацев отразил пенальти, но вице-чемпионы России едва не получили в концовке ничью, когда свежие Максим Турищев и Алексей Сутормин пробили вратаря хозяев дважды.

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