Тихановская потребовала международного расследования посадки Ryanair

По словам лидера оппозиции, произошедшее нарушает международные авиационные правила. В Минске посадку Ryanair объяснили тем, что на момент поступления данных о бомбе белорусский аэропорт был ближайшим для самолетаСветлана Тихановская (Фото: Mindaugas Kulbis / AP)Белорусская оппозиция будет добиваться международного расследования случая с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, на борту которого был экс-главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, заявила РБК экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская.