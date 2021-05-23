Политика как она есть

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Тихановская потребовала международного расследования посадки Ryanair

Тихановская потребовала международного расследования посадки Ryanair

По словам лидера оппозиции, произошедшее нарушает международные авиационные правила. В Минске посадку Ryanair объяснили тем, что на момент поступления данных о бомбе белорусский аэропорт был ближайшим для самолетаСветлана Тихановская (Фото: Mindaugas Kulbis / AP)Белорусская оппозиция будет добиваться международного расследования случая с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, на борту которого был экс-главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, заявила РБК экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская.

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Виктор Асманкин
А требовать это чудодива может только у своего парниши
Александр Кудряков
Я так понял, что бомбы в самолёт над Беларусью закладывают!
Виктор
А почему бы самой Тихоновской не попробовать пролететь над Беларусью?
Татьяна Степанова
когда уже эту шаболду запад сольет в самолет... и в Беларусь...
Павел Поспелов
Теперь дурочка будет постоянно смотреть по сторонам,прогуливаясь в Польше. Чтобы КГБ не заарканило и не утащило в Беларусь.
Garry
а КТО ТАКАЯ тихановская????
Россиянин
И тебя посадят, не беспокойся об этом.
Lady
Какая она мерзкая

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