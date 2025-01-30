Расчеты 152-мм буксируемых пушек "Гиацинт-Б" гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили гаубицу М777, БМП Bradley и укрепленные опорные пункты с украинскими боевиками в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).
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