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Расчеты пушек "Гиацинт-Б" уничтожили гаубицу М777 и БМП Bradley в зоне СВО

Расчеты 152-мм буксируемых пушек "Гиацинт-Б" гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили гаубицу М777, БМП Bradley и укрепленные опорные пункты с украинскими боевиками в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).

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