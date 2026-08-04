На пороге шухера

Чего то там никакие пузыри не лопают , есть некое подозрение что нам не ту инфу сливают .🥸

Балу -

Ничего!... Набиуллина с Силуановым и Грефом всех спасут!... Они всё скупят и дополнительно к уже замороженным российским ЗВР ещё вклячат в экономику запада... Им бы только дотянуть до снятия санкций, уж они себя тогда покажут!... Держись, российская экономика... Тебя 5 последних лет из болота вытягивали, а эта троица опять утопит и не оглянется...