Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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На пороге шухера

На пороге шухера

   «Сдаётся, мы на пороге грандиозного шухера»(с)Попандопуло из Одессы«То, о чём так долго говорили большевики – начинается».

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Комментарии
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Атом Мартин
Чего то там никакие пузыри не лопают , есть некое подозрение что нам не ту инфу сливают .🥸
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1 м.
Балу -
Ничего!... Набиуллина с Силуановым и Грефом всех спасут!... Они всё скупят и дополнительно к уже замороженным российским ЗВР ещё вклячат в экономику запада... Им бы только дотянуть до снятия санкций, уж они себя тогда покажут!... Держись, российская экономика... Тебя 5 последних лет из болота вытягивали, а эта троица опять утопит и не оглянется...
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1 м.