Премьер Госсовета КНР провел совещание по экономической ситуации

Пекин, 9 апреля /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян в среду председательствовал на совещании с участием экспертов и предпринимателей, на котором были заслушаны их мнения и предложения по текущей экономической ситуации и дальнейшей экономической работе.