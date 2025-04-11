Пограничная полиция и таможенная служба – разные обязанности, но совместные задачи на границе

Несмотря на то, что Пограничная полиция и Таможенная служба действуют в пределах одной и той же зоны – государственной границы, у них разные обязанности, но они тесно сотрудничают, обеспечивая безопасность граждан и соблюдение законодательства в приграничной зоне.
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