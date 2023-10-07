Патриарх Кирилл поздравил президента России с днем рождения

Святейший патриарх Кирилл отметил "значимый личный вклад в отстаивание подлинного суверенитета страны" и "деятельную заботу о ее социально-экономическом развитии", поздравляя президента России Владимира Путина с днем рождения.
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