Каким должно быть термобелье и зачем оно вам нужно?

Лыжный спорт – довольно странный вид спорта, поскольку, находясь на склонах, мы чередуем высокоинтенсивные физические нагрузки (во время катания на лыжах) и почти полное замирание (во время катания на подъемниках).
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