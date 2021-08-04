Спецслужбы Запада ответили разменом на ход Минска с Протасевичем

События в миреПолитикаСпецслужбы Запада ответили разменом на ход Минска с Протасевичем Политолог Алексей Кочетков прокомментировал скандал с белорусской легкоатлеткой вовремя проведения Олимпийских игр в Токио.Вернуться к статье117НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьAAlexНе похоже. Тимановская - обычная продажная тварь. Ничего не знает, ничего не может, исчезнет в течение года. Протасевич - польский агент, который много знает про дела польской разведки.Alex НемоAlex, имя поправь. Не Тихановская а Тимановская... Первая кухарка, а вторая спортсменка. К сожалению ни та, ни другая в течении ближайших 3-5 лет не исчезнут и будут делать громкие заявки. Почему 3-5 лет? Потому что демократы в штатах будут точно сидеть в белом доме еще 3 года, а потом по инерции еще пару лет...AAlexА ты помнишь - когда последний раз заявление Тихановской вызывало хоть какую-то иную реакцию, кром насмешек? Вот и я уже не помню. Да и её первая версия, Гуайдо, тоже никем во внимание больше не принимается. Единственный прок от Гуайдо - мелкобриты зажали под предлогом его президентства деньги Венесуэлы в Банке Англии. Ну, у Батьки денег на Западе нет, да и Тихановская оказалась полной дурой. А уж Тимановская калибром ещё меньше.Alex НемоНу так кухарка, что ты от нее ожидал. То же самое будет и со спортсменкой. Только в ускоренном порядке.Nikita Kopitovпомотросит, сию Тимановскую, дефензива и броситOlga Bel"...олимпийские спортсмены бегут из «лукашенковского рая»..." Если это про купленную дурочку, так это ПЕРВАЯ ЕЁ ОЛИМПИАДА. Какая она ценность великая для страны? Она она хоть в чём-то поучаствовала? что-то выиграла? Она ещё НИЧЕГО НЕ СДАЛАЛА в этой жизни. тем более, для страны, которая её вырастила и дала великолепные условия, - но уже опозорилась и плюнула в душу 9.5 млн. соотечественникам...Olga BelРазумеется, это провокация, видно невооружённым глазом. Я даже думаю, что купили её не слишком дорого, какую-то мелочь посулили... А теперь она поёт, что её бедную обидели, предложили кроме заявленных 100 м и 200 м поучаствовать ещё в эстафете 4 х 400, выручить страну взамен выбывших спортсменов. Конечно, это ужасный стресс, конечно, она растерялась, расстроилась... Бедная-бедная лиза, ей такую эмоциональную травму нанесли, что она совершила спонтанный шаг... Не смешите мои тапочки, её готовили заранее. Потому что родители её на момент её фортеля и обращения в посольство Польши ПОЧЕМУ-ТО оказались вна украине. А ещё СОВЕРШЕННО СЛУЧАЙНО за границей оказались её муж и ребёнок. Уж не знаю, есть ли у неё муж и ребёнок (молодая совсем), но в сети описана эта информация, и про то, что они ТОЖЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ВЫЕХАЛИ ИЗ РБ. Бедная дурочка, Запад её пережует и выплюнет, думаю, очень скоро... Жаль только те тысячи честных талантливых спортсменов, которые могут пострадать из-за её дурости... Как она С ЭТИМ БУДЕТ ЖИТЬ?степан дуновЭта девица решила попытаться найти сладкую жизнь на западе .В Р Б ОНА НИКАКИХ ДОСТИЖЕНИЙ В СПОРТЕ НЕ ИМЕЛА СТАЛО БЫТЬ ПЕРСПЕКТИВ НИКАКИХ. Работать не хочется да и профессии наверняка нет а вкусно кушать и сладко пить при отсутствии мозгов очень хочется. И наверняка идеологическая поддержка папы с мамой.AAaskhatt askhattКакое убежище? Эта хрень давно не работает. Есть главный тренер, его слово приказ. Не согласен, дальше формула простая - чемодан - вокзал - все четыре стороны. Живи где хочешь, тренируйся где хочешь, выступай за кого хочешь.......НКНиколай КраснопольскийНи хрена это не ответ, а подтверждение.ГБГригорий БерсеневЭта Кристина Тимановская на самом деле - персонаж настолько ничтожный, что её судьба - где бы и как бы она далее ни совершалась - вообще не имеет никакого значения, соответственно чему и все ухищрения западной пропаганды вокруг неё ничегошеньки не дадут. Она - повторение того журналиста, который на Украине был объявлен убитым агентами Кремля, а тут вдруг и выскочил на сцену из правой кулисы живехонький, да и улыбающийся. Я уже и фамилии его то не помню. Помню только, что он в Интернете показывал фотографии покупаемых им в Израиле для своего пропитания продуктов. Как его фамилия - этого я не помню. Но помню, что среди его покупок был какой-то фрукт (не гранат ли) и небольшой такой кусок-кусочек какой-то рыбы (уж не мерлузы ли только; сам то я не знаю, кто такая эта мерлуза, но кто-то сведущий говорил, что мерлуза - это та же рыба, которая у нас носит непритязательное название хек). И вот эта Тимановская что-то себе такое на пропитание там, в "Це-Европе", купит, сфотографирует и будет в Интернете показывать... Мне уже заведомо скучно...Комментировать
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