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ФСБ пресекла крупный канал поставки наркотиков в ДНР

ФСБ пресекла крупный канал поставки наркотиков в ДНР

Деятельность преступной группы, причастной к организации канала распространения наркотических средств на территории Донецкой Народной республики (ДНР), пресечена ФСБ России совместно с органами военной контрразведки Центрального и Южного военных округов, о чем сообщили в пресс-службе ведомства.

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