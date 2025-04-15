ФСБ пресекла крупный канал поставки наркотиков в ДНР

Деятельность преступной группы, причастной к организации канала распространения наркотических средств на территории Донецкой Народной республики (ДНР), пресечена ФСБ России совместно с органами военной контрразведки Центрального и Южного военных округов, о чем сообщили в пресс-службе ведомства.
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