Два новых муниципальных округа появятся в Приангарье

В Иркутской области на заседании комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении под председательством Виталия Перетолчина рассмотрели объединение поселений в Заларинском и Балаганском районах в муниципальные округа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии