Минобороны готовит ротацию бойцов СВО: Путин подтвердил планы

Почему военные ждут замены с 2022 года? когда отпустят мобилизованных Президент России Владимир Путин подтвердил проработку Минобороны вопроса о ротации военнослужащих, находящихся в зоне СВО с февраля 2022 года.
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