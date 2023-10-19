Дортмундская «Боруссия» готова арендовать Санчо при условии, что «МЮ» будет платить часть зарплаты. Джейдон зарабатывает 300 тысяч фунтов в неделю

По данным ESPN, немецкий клуб, за который Санчо уже выступал, готов арендовать англичанина зимой до конца сезона при условии, что «Манчестер Юнайтед» будет платить часть зарплаты.
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