В Петербурге назначили нового главу экономической полиции

Им стал Михаил Тимощенко Начальником Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти назначен полковник полиции Михаил Тимощенко, передает 78.
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