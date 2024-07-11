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Петербургский дневник

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В Петербурге назначили нового главу экономической полиции

В Петербурге назначили нового главу экономической полиции

Им стал Михаил Тимощенко Начальником Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти назначен полковник полиции Михаил Тимощенко, передает 78.

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