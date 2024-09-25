В Приморском крае сотрудники Госавтоинспекции провели ряд мероприятий в общеобразовательных учреждениях

С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма сотрудники Госавтоинспекции отдела МВД России по Хорольскому округу провели ряд мероприятий на территории округа.
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