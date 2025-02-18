Опрос Новостей Mail: 66% россиян верят в урегулирование на Украине путем диалога

Большинство россиян (66%) считает, что урегулирование конфликта на Украине может быть достигнуто посредством мирных переговоров на фоне начавшегося после разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа диалога по урегулирования кризиса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии