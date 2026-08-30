«Существенная потеря»: Миллер пропустит старт, Билялов — травма, Галимов забил

Первая победа после трех поражений в предсезонке — 2:1 над «Спартаком» в Кубке мэра Москвы. Галимов забил четвертую шайбу в летних матчах, Билялов доиграл с травмой руки, Гатиятулин назвал потерю Миллера на старте сезона «существенной».