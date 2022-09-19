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СМИ: слова Байдена о пандемии удивили сотрудников Белого дома

СМИ: слова Байдена о пандемии удивили сотрудников Белого дома

Утверждение президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена, прозвучавшее в ходе интервью CBS, о том, что пандемия коронавируса якобы подошла к концу, вызвало удивление среди сотрудников Белого дома, которые отвечают за вопросы здравоохранения.

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