В Steam можно бесплатно забрать новенькую футбольную аркаду с суперсилами

В Steam можно бесплатно забрать новенькую футбольную аркаду с суперсиламиРазработчики Run Games анонсировали Football Heroes League – бесплатную многопользовательскую футбольную игру, в которой игроки могут использовать суперспособности и выполнять впечатляющие специальные удары.
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