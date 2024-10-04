Трагедия в парке Паттайи: крокодил напал на дрессировщика перед зрителями

В одном из развлекательных парков Таиланда произошел инцидент, который шокировал десятки зрителей. В парке The Million Years Stone Park & Pattaya Crocodile Farm, известном своими шоу с крокодилами, дрессировщик пострадал во время выступления, сообщает NDTV.
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