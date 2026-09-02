ГигаРекрутер через три года оценит 90% работоспособных россиян

В течение трех лет ИИ-ассистент Сбербанка ГигаРекрутер может оценить 90% трудоспособных россиян. Об этом 2 сентября заявила старший управляющий директор, директор управления привлечения талантов Сбера Анна Овчинникова в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).
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