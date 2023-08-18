Руководитель и глава Китая Си Цзиньпин старается быть непреклонным в идеологическом плане, а также сохранять экономический курс.
Focus: крах Китая стал неизбежным, виновато – высшее руководство
Комментарии
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А
Александр
Производство ради производства. Никаких Сил Сибири на них не напасешься. Может, нам своими делами заняться? А то что-то увлеклись набиванием карманов нуворишей под барабанный бой отчетов об успехах в жилищном строительстве. Первым - миллиарды, остальным - министудии.
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15 час.
ЕС
Евгений Саваровский
Что то много китайцам помогать стали, упуская свои прблемы. Земли Забайкальские китайцам отдали, но вопрос, а вернут ли их обратно.
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14 час.
Гурбангулы
Си по другому бы запел, будь Россия социалистической. А так приходится сидеть на двух стульях. Не страна, а оксиморон какой-то, коммунизмо-капитализм. Как обычно, дилемма - трусы или крестик.
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8 час.
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