Федеральное агентство новостей №1

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Губернатор Старовойт: Над Курской областью ночью 2 июня сбиты беспилотники

Губернатор Старовойт: Над Курской областью ночью 2 июня сбиты беспилотники

Согласно сообщению губернатора Курской области Романа Старовойта, ночью система противовоздушной обороны сбила несколько украинских беспилотных летательных аппаратов.

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