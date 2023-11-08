Жиру не раздражает, что Каррагер называет его «Жируд»: «Меня так называли 9 лет в АПЛ»

Во время интервью с форвардом «Милана» в эфире CBC Sports после победы над «ПСЖ» (2:1) ведущая Кейт Абдо спросила француза, не раздражает ли его то, что Каррагер не может правильно произнести его фамилию.
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