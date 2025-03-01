Стоматолог Левина дала совет, как сэкономить на исправлении прикуса и лечении у ортодонта

Статистика неутешительна: 80% людей в мире имеют неправильный прикус и нуждаются в лечении. Любые патологии — это прямой путь к стираемости зубов, дисфункции височно-нижнечелюстного сустава и, конечно, преждевременному старению.
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