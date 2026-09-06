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Курские новости

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В Курской области обновлены правила эксплуатации сапбордов

В Курской области обновлены правила эксплуатации сапбордов

С 1 сентября в Курской области дети до 7 лет не смогут кататься на сапбордах, а с 7 до 16 лет — только в сопровождении взрослого.

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