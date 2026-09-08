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Дачные поезда в Алтайском крае начинают убирать из расписания

Дачные поезда в Алтайском крае начинают убирать из расписания

Первые изменения вступили в силу 7 сентября В Алтайском крае в сентябре и октябре постепенно прекратится движение ряда сезонных пригородных поездов.

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