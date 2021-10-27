Нур-Султан обвиняет Россию в обнищании собственного населения

Казахстанские власти наряду с русофобской кампанией, проводимой ручными националистами и депутатами, еще и пытаются переложить ответственность за рост цен на продукты и ГСМ и кризис неолиберальной сырьевой модели экономики на соседнюю Россию и ЕАЭС.