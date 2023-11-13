Студенты МГПУ создали замену конструктору «Лего»

В Москве появилась замена конструктора «Лего». Одними из разработчиков таких конструкторов стали магистранты 1 курса Московского городского педагогического университета в районе Ростокино Марат Абдулин и Александр Косарев.
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