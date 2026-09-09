«Ехал и кайфовал»: Владислав Дикиджи иронично ответил тренеру

Фото: fsrussia.ru / Юлия Комарова, Ольга Ермолина Российский фигурист Владислав Дикиджи уже знает о том, что получил приглашение на этап Гран-при ISU в Китае, хотя его тренер Олег Татауров ранее сообщал, что спортсмен еще не в курсе новых планов.
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