В Твери в результате ДТП пострадала 73-летняя женщина

В понедельник, 14 октября, в Твери на проспекте Николя Корыткова у дома №17 произошло ДТП. Как рассказали в городском отделе Госавтоинспекции, 28-летний мужчина за рулем Kia Rio при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Ваз 21213 под управлением 73-летней женщины.