Весточка из Киева. Тарасики всё-таки йододефицитные, с чем я нас с вами и поздравляю!

Только вы не написали, что этот грибок появился из-за того, что зерно закапывали.

М

ММ

"При заражении растений маточные рожки спорыньи со спорами грибка опадают при уборке и инфицируют большую массу зерна, в том числе и семена. Весной из такого семенного материала вместе с растением прорастают споры грибов, а во время цветения злаков происходит распространение мицелия по соцветию и его постепенное превращение в склероциии (в форме рожков)." Заражается всё!