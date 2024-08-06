Юрий Кот Новая порция информации от моего товарища из русского Киева, где уже второе десятилетие Тарасики играют в русскую рулетку в политическом казино, устроенном в цирке.
Весточка из Киева. Тарасики всё-таки йододефицитные, с чем я нас с вами и поздравляю!
Комментарии
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Нина Попова
Только вы не написали, что этот грибок появился из-за того, что зерно закапывали.
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4 час.
М
ММ
"При заражении растений маточные рожки спорыньи со спорами грибка опадают при уборке и инфицируют большую массу зерна, в том числе и семена. Весной из такого семенного материала вместе с растением прорастают споры грибов, а во время цветения злаков происходит распространение мицелия по соцветию и его постепенное превращение в склероциии (в форме рожков)." Заражается всё!
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3 час.
Сергей
заказуха
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22 мин.
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