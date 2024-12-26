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Проект зенитной самоходной установки MDAC для армии США

Проект зенитной самоходной установки MDAC для армии США

Пентагон вновь заинтересовался концепцией зенитной самоходной установки с орудием крупного калибра. В рамках проекта MDAC планируется создать подобную боевую машину для борьбы с БПЛА и высокоточным оружием.

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