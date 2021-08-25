Xiaomi показала «молодежные» сверхтонкие OLED телевизоры линейки Mi TV 6

В ходе грандиозной презентации наряду с флагманским смартфоном, планшетом и робопсом Cyberdog компания Xiaomi объявила о выведении на рынок бюджетной серии OLED телевизоров Mi TV 6.
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