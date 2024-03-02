Егор Крид может появиться в российском ремейке сериала «Постучись в мою дверь»

Артист отрицал свое появление в сериале, но фанаты обнаружили его имя на мерче Слухи о том, что Егор Крид сыграет главную роль Серкана Болата в «Постучись в мою дверь в Москве» начали распространяться еще до официальных кастингов.
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