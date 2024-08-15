Минобрнауки сократит число олимпиадников на бюджетных местах

Зачисление без вступительных испытаний будет допускаться только победителей и призеров олимпиад за 11 класс Министерство науки и высшего образования РФ разработало меры по недопущению ситуаций, когда большинство бюджетных мест в высших учебных заведениях занимают победители и призеры олимпиад, сообщает РИА Новости.