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Курские новости

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Морпехи РФ разбили опорник ВСУ, совершив прорыв сквозь огонь под Курском

Морпехи РФ разбили опорник ВСУ, совершив прорыв сквозь огонь под Курском

В Курской области уничтожен опорный пункт украинской армии. Бронегруппа морпехов Тихоокеанского флота (ТОФ) прорвалась к опорному пункту ВСУ, где разгромила его и уничтожила группу военнослужащих, сообщила пресс-служба Минобороны.

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