Мнение: В России на пустом месте разжигают межнациональную рознь

Алатырка

Не надо осознанно подменять теплое на мягкое, если в хохлостане начали внутри себя делить, то у нас завезли дичье, которое к тому же пытается нам диктовать и навязывать свой кишлачный образ жизни. Автор-30серебренников отрабатывает