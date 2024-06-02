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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Мнение: В России на пустом месте разжигают межнациональную рознь

Мнение: В России на пустом месте разжигают межнациональную рознь

Мелкие хулиганы отправились учить строевой устав Это те самые молодые азербайджанцы, которые решили станцевать на Патриках и перегородили улицу люксовыми авто.

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Комментарии
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Алатырка
Не надо осознанно подменять теплое на мягкое, если в хохлостане начали внутри себя делить, то у нас завезли дичье, которое к тому же пытается нам диктовать и навязывать свой кишлачный образ жизни. Автор-30серебренников отрабатывает
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3 час.
Александр Попов
Для автора Крокус, это пустое место?
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2 час.

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