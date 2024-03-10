Эксперт Мингалев: силы НАТО уже показали неэффективность на Украине

REUTERS/Kacper Pempel Силы НАТО уже показали свою несостоятельность на Украине, новые заявления о сосредоточении войск – это элементарная провокация, заявил РЕН ТВ кандидат исторических наук, военный эксперт Вадим Мингалев.
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