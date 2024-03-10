РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 172 подписчика

Эксперт Мингалев: силы НАТО уже показали неэффективность на Украине

Эксперт Мингалев: силы НАТО уже показали неэффективность на Украине

REUTERS/Kacper Pempel Силы НАТО уже показали свою несостоятельность на Украине, новые заявления о сосредоточении войск – это элементарная провокация, заявил РЕН ТВ кандидат исторических наук, военный эксперт Вадим Мингалев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх