Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 239 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Nемо
    Ну за то что вы представились кто вы такой спасибо. Но я не припомню чтобы мы пили на брудершафт или хотя бы служили ...В Санкт-Петербург...
  • Виктор Мальцев
    ВСТРЕЧАТЬСЯ НАВЕРНО УЖЕ НУЖНО С ПРОФИ А НЕ С ТЕМИ КТО ДОПУСТИЛ ЭТО ВТОРЖЕНИЕПутин встретился ...
  • Галина Малыхина (Буковская)
    Надо давно не ограничивать, а вычищать и в первую очередь с крупных "хлебных" городов, потому что где заработки намно...Всем кланом - на ...

«Зеленые» зоны: как радикальные группировки вербуют террористов в российских тюрьмах

«Зеленые» зоны: как радикальные группировки вербуют террористов в российских тюрьмах

Радикальные исламские группировки подчинили себе российские тюрьмы и вербуют там террористов.События, случившиеся сегодня в волгоградской ИК-19, где четыре террориста во время дисциплинарной комиссии захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четверых осужденных, зверски убив четырех из них, говорят нам о том, что экстремизм остается одной из главных угроз национальной безопасности и государственной целостности России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх